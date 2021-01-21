Кардиолог: Изменения пульса могут говорить о заражении COVID-19

Изменения сердечного ритма могут сигнализировать о заражении COVID-19, а также о других нарушениях в работе организма, в том числе о неправильно подобранных медикаментах. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на главного внештатного кардиолога Минздрава Московской области Марию Глезер.

Глезер рассказала, что изменения пульса происходят еще за несколько дней до появления симптомов заражения коронавирусной инфекцией. Это связано с особенностями нервной системы человека, которая регулирует деятельность сердца.

Кардиолог подчеркнула, что гаджеты, измеряющие пульс, могут способствовать оценке риска развития инфаркта и инсульта. Врач призвала жителей страны следить за пульсом, так как он может показать наличие у человека склонности к гипертонии. По оценке врача, 42% взрослого населения России страдают от этого заболевания.

