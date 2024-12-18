«Карательная мера!»: В Союзе пациентов обрадовались выводу врачей из-под уголовной статьи

Качество медицинских услуг не ухудшится после принятия Госдумой закона о декриминализации медицинской деятельности, заявил в интервью НСН председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

Госдума 17 декабря приняла во втором и третьем чтениях законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ. Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, речь идет о примечании к статье 238 УК РФ, которая отныне не будет распространяться на случаи оказания медработниками медицинской помощи. Он назвал эти изменения «эпохальными» для всей системы здравоохранения.