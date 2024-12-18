«Карательная мера!»: В Союзе пациентов обрадовались выводу врачей из-под уголовной статьи
Медицинское сообщество десять лет боролось с ненормальной ситуацией, когда врачей подводили под эту уголовную статью, сказал в эфире НСН Ян Власов.
Качество медицинских услуг не ухудшится после принятия Госдумой закона о декриминализации медицинской деятельности, заявил в интервью НСН председатель Общественного совета по защите прав пациентов, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.
Госдума 17 декабря приняла во втором и третьем чтениях законопроект о внесении поправок в Уголовный кодекс РФ. Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, речь идет о примечании к статье 238 УК РФ, которая отныне не будет распространяться на случаи оказания медработниками медицинской помощи. Он назвал эти изменения «эпохальными» для всей системы здравоохранения.
«То что врачей вывели из-под 238-й уголовной статьи, конечно, это положительное решение. Речь идет о декриминализации отношения к врачам. Следственный комитет ранее подводил под уголовные деяния истории, связанные с ухудшением состояния пациента в случае оказания или неоказания медицинской помощи. Это же ненормально! С этой статьей боролись десять лет. При этом уголовная статья к качеству медпомощи отношения не имеет. К качеству имеют отношение стандарты и контроль за их исполнением, а также качество самого специалиста. Уголовная статья – это карательная мера. Действия специалиста в области здравоохранения не должны быть интерпретированы специалистами в области уголовного кодекса, если нет нарушения закона. Это не их задача», - заключил собеседник НСН.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что не во всех больницах есть возможность сделать КТ, МРТ или рентген в соответствии с клиническими рекомендациями, однако в этом случае врачам может грозить 238 статья УК РФ за некачественное оказание медицинских услуг.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Виктория Каунова и секстет Ильи Морозова выступят в «Джазе на воде»
- Зеленский допустил, что вновь будет смешить людей
- Боец ММА Иван Емельяненко получил полтора года колонии
- СМИ: Выдачи автокредитов выросли на 70% за год
- СМИ: ХАМАС готово передать Израилю около 30 заложников
- Шадаев: Половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги
- Три российских компании попали под санкции США
- Один человек оказался зажат внутри вагона после аварии поездов
- На Кубани собрали около 100 тонн нефтепродуктов
- Число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области возросло до 14
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru