Карантинный режим в Краснодарском крае продлили до конца апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о том, что карантинный режим в регионе будет продлен до конца месяца включительно.

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«Это вынужденная мера. Мы не можем практически три недели быть в карантине, и потом всё обрушить», - цитирует главу региона NEWS.ru.

В то же время губернатор отметил, что Краснодарский край выбыл из пятерки лидеров по заболеваемости, опустившись на восьмое место. Однако пик заболеваемости, по его словам, еще не пройден.

По состоянию на 17 апреля коронавирус на Кубани был подтвержден у 290 человек, трое скончались.

На прошлой неделе Кондратьев сообщил о продлении карантинного режима в регионе до 18 апреля, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ГубернаторКоронавирусКраснодарский Край
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