Карантинные кордоны на дорогах. Москва и Подмосковье вводят спецпропуска

К поимке на дорогах нарушителей карантина приступили в эту пятницу столичные полицейские. Как и обещал накануне мэр Москвы Сергей Собянин. Сомнительной чести стать первым задержанным за это нарушение стал мужчина, который 22 марта был госпитализирован с острой коронавирусной инфекцией, 4 апреля был выписан и до 18 апреля должен был находиться на домашнем карантине. Его остановили на пересечении МКАД и Щелковского шоссе. В сопровождении полиции он был доставлен в больницу, его машину направили на спецстоянку, - сообщил столичный департамент транспорта. Днем ранее Сергей Собянин анонсировал жесткие наказания для нарушителей карантина на автомобилях. Именно карантина: данная мера коснется только больных коронавирусной инфекцией, их близких родственников, контактировавших с ними людей, а также тех, кто вернулся из-за рубежа, - пояснял мэр.

Сегодня столичный градоначальник признал, что ситуация с коронавирусом становится в городе все более проблемной. По его словам, пик заболеваемости еще не наступил:

«Мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине (…) Нам предстоят серьезные испытания», - сказал Собянин в интервью РИА Новости.

В развитие этого тезиса прозвучало заявление его заместителя Анастасии Раковой:

«В Москве за последние дни растет не только число госпитализированных, но и больных с тяжелым течением болезни, пациентов с коронавирусной пневмонией».

По последним данным, опубликованным на сайте «стопкоронавирус.рф», в Москве за минувшие сутки зарегистрированы 1124 новых случая инфицирования, общее количество заболевших составило 7822. В целом по России суточный прирост составил 17,6%: новых больных - 1786, общее число - 11 917 человек.

Принять дополнительные меры по контролю за соблюдением карантина россиянами, которые вернулись из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу поручил МВД и Росгвардии президент Владимир Путин. Одновременно появились сообщения о скором введении в Москве и Подмосковье режима передвижения по спецпропускам. Как стало известно РБК, губернатор Московской области Андрей Воробьев в ближайшее время выпустит соответствующее обращение.

И уже вечером в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в телеобращении объявил, что система пропусков для передвижения по городу будет постепенно вводиться уже на следующей неделе – в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу. На первом этапе эта мера коснется поездок на работу, на втором - для поездок в других целях, и на третьем этапе - для передвижения внутри района. «Если понадобится», - уточнил мэр. О сроках введения каждого из этапов будет сообщено дополнительно.

