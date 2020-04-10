Карантин в Краснодарском крае продлили до 18 апреля

Власти Краснодарского края объявили о продлении карантина в регионе в связи с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Венеамин Кондратьев.

«Мы продлеваем карантин до 18 апреля», - написал он в публикации в Instagram.

При этом Кондратьев отметил, что, начиная с 12 апреля, будут смягчены ограничительные меры внутри муниципалитетов. В частности, как он отметил, будут открыты продовольственные рынки, ярмарки выходного дня, автомойки самообслуживания.

По словам главы региона, за счет введения ограничений с 31 марта на территории края удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Однако Кондратьев призвал граждан без необходимости не покидать дома и дальше.

В регионе на текущий момент подтверждено 125 случаев заражений, из них 15 человек вылечились.





