Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии

«Назначить наказание ... в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей, запретом на журналистскую деятельность на срок 7 лет и ограничением свободы на 6 месяцев после освобождения», — постановил суд.

Кара-Мурзу обвиняли по статьям Уголовного кодекса РФ о госизмене, распространении ложной информации о Вооруженных силах, руководстве нежелательной организацией. Обвинение запрашивало для публициста 25 лет колонии, напоминает РИА ФАН.

В апреле 2022 года Кара-Мурзу арестовали по делу о дискредитации армии России. В октябре против публициста возбудили дело о государственной измене. По данным ФСБ, длительное время Кара-Мурза сотрудничал «с одной из стран НАТО».

