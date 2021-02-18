Кара-Мурза подал заявление об отравлении на сотрудников ФСБ

Журналист Владимир Кара-Мурза-младший подал заявление в Следственный комитет РФ с требованием возбудить уголовное дело по его отравлению в отношении сотрудников Федеральной службы безопасности. Об этом он сообщил через соцсети.

Кара-Мурза настаивает на привлечение к уголовной ответственности сотрудников ФСБ, которые фигурируют в расследовании Bellingcat, которое издание провело совместно с The Insider и Der Spiegel по отравлению Алексея навального и некоторых других известных персон.

В публикации от 11 февраля авторы рассказали, что сравнили перемещения фигурантов расследования про отравление Навального с маршрутом Кара-Мурзы за три месяца до того момента, как он попал в больницу в мае 2015 года.

Оказалось, что одни и те же сотрудники ФСБ перемещались вслед за журналистом в его поездках по стране. По данным Bellingcat, они летали такими же маршрутами. Второй случай серьёзного отравления Кара-Мурзы неизвестной этиологии произошёл в 2017 году.

