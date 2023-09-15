«Капнет местами»: Москвичей ждут похолодание и дожди в выходные

Первая волна бабьего лета в Москве заканчивается, но вторая волна потепления начнется уже в 20-х числах сентября, отметил в эфире НСН синоптик Александр Шувалов.

В субботу и воскресенье максимальная температура воздуха в Москве достигнет +17 градусов, местами возможны небольшие дожди, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН.

«Первая волна бабьего лета заканчивается. Температура понизится на четыре-пять градусов. Дожди, может быть, пройдут, но их вероятность не слишком велика. Они могут капнуть только местами. Если прохождение фронта пойдет в ночные часы, тогда фронт размоется, и вероятность осадков будет не очень велика. В субботу и воскресенье +16… +17 градусов в дневные часы. В ночь на воскресенье ожидается самая холодная ночь с начала осени, порядка +2… +5 градусов в Москве, не исключены заморозки по области», - сказал Шувалов.

Синоптик рассказал о погоде в Москве во второй половине сентября

По его словам, начиная с середины следующей недели, москвичей вновь порадует уже вторая волна бабьего лета.

«Ждем вторую волну бабьего лета, которая будет, скорее всего, в начале 20-х чисел. Это как раз среда-четверг следующей недели», - добавил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что осень в этом году на большей части России будет на один-три градуса теплее климатической нормы. Он отметил, что по количеству осадков осень будет с небольшим дефицитом, до 10-15% в центральной России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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