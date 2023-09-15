«Капнет местами»: Москвичей ждут похолодание и дожди в выходные

По его словам, начиная с середины следующей недели, москвичей вновь порадует уже вторая волна бабьего лета.

«Ждем вторую волну бабьего лета, которая будет, скорее всего, в начале 20-х чисел. Это как раз среда-четверг следующей недели», - добавил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что осень в этом году на большей части России будет на один-три градуса теплее климатической нормы. Он отметил, что по количеству осадков осень будет с небольшим дефицитом, до 10-15% в центральной России, передает «Радиоточка НСН».

