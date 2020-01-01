Папа Римский Франциск принес извинения за то, что ударил паломницу

Папа Римский Франциск 1 января, в среду принес извинения за свою несдержанность, когда накануне несколько раз ударил по руке навязчивую зрительницу, которая участвовала в праздничных новогодних мероприятиях.

«Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример», - отметил папа Римский Фрациск во время проповеди перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.