Папа Римский Франциск принес извинения за то, что ударил паломницу
Папа Римский Франциск 1 января, в среду принес извинения за свою несдержанность, когда накануне несколько раз ударил по руке навязчивую зрительницу, которая участвовала в праздничных новогодних мероприятиях.
«Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример», - отметил папа Римский Фрациск во время проповеди перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане по случаю Нового года.
Накануне Папа Римский Франциск ударил женщину по руке, когда вышел навстречу к верующим на площади Святого Петра в Риме. Женщина попыталась во время прохождения понтифика мимо верующих привлечь внимание папы Римского, из-за ограждения схватив его за руку. Инцидент разрешила охрана понтифика. Позднее пользователи социальных сетей активно комментировали действия главы Ватикана.
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