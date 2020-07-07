Капитальный ремонт конно-спортивной школы «Битца» начнется в 2020 году
Ремонт в спортивном комплексе «Битца», предусмотренный в рамках Государственной программы города Москвы «Спорт Москвы», начнется в июле 2020 года.
Подрядчик будет определен посредством электронного аукциона, как сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Компании-победителю аукциона предстоит широкий фронт задач: требуется ремонт кровли, фасада, внутренних инженерных систем, отделка внутренних помещений, установка дверей и окон, капитальный ремонт гаража, тренажерного зала и гостиницы конноспортивного комплекса», - отметил Иван Щербаков.
Также он назвал цену контракта ( 269 миллионов рублей) и определил сроки выполнения работ – с 27 июля 2020 года по 26 июля 2021 года включительно.
Заявки на участие в торгах принимаются до 8 июля 2020 года. Заказчиком будущей процедуры выступает Департамент спорта города Москвы.
Спортивная школа «Битца» расположена в Южном административном округе столицы и примыкает к территории Битцевского леса. В настоящее время «Битца» занимает около 50 гектаров с различными современными спортивными сооружениями. Инфраструктура комплекса включает все необходимое как для занятий спортом, так и для активного и комфортного отдыха.
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