Каникулы в школах Москвы перенесли на ранний срок
Очередные каникулы в московских школах будут уже зимой, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Из-за эпидемиологической обстановки, по решению мэра Москвы, каникулы во всех московских школах были организованы не в ноябре, а в период с 5 октября по 18 октября. «После осенних каникул следуют зимние», - отметили в департаменте.
Ученики 1-5 классов вернулись к очному обучению в школах 19 октября, а ученики 6-11 классов остались на дистанционном формате до 22 ноября. Решения о дальнейшем продлении существующего порядка обучения пока не принимались.
С 12 мая в Москве введен масочный режим, при этом необходимо также соблюдать социальное дистанцирование. Предприятия должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а гражданам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться на самоизоляции. Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения.
Временно приостановлено проведения культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Ограничения не распространяются на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти, и развлекательные мероприятия для детей на открытом воздухе.
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