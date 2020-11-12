Каникулы в школах Москвы перенесли на ранний срок





Очередные каникулы в московских школах будут уже зимой, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.



Из-за эпидемиологической обстановки, по решению мэра Москвы, каникулы во всех московских школах были организованы не в ноябре, а в период с 5 октября по 18 октября. «После осенних каникул следуют зимние», - отметили в департаменте.

Ученики 1-5 классов вернулись к очному обучению в школах 19 октября, а ученики 6-11 классов остались на дистанционном формате до 22 ноября. Решения о дальнейшем продлении существующего порядка обучения пока не принимались.

С 12 мая в Москве введен масочный режим, при этом необходимо также соблюдать социальное дистанцирование. Предприятия должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников, а гражданам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться на самоизоляции. Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения.

Временно приостановлено проведения культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Ограничения не распространяются на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти, и развлекательные мероприятия для детей на открытом воздухе.

