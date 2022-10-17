Канье Уэст купит соцсеть сторонников Трампа

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст покупает медиа-платформу Parler, которая была создана как альтернатива Twitter для сторонников консервативных взглядов США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании-владельца социальной сети.

Отмечается, что уже было подписано соответствующее соглашение, окончательная сделка состоится в четвертом квартале этого года.

Канье Уэст заявил, что не прочел ни одной книги

Рэпер также прокомментировал данную ситуацию, заявив, что у сторонников консервативных взглядов должно быть право на самовыражение.

Ранее знаменитый американский рэп-исполнитель Канье Уэст признался в ненависти к чтению, сообщает Billboard.

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ФОТО: РИА Новости/Асатур Есаянц
ТЕГИ:СоцсетьДональд Трамп
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