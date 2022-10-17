Канье Уэст купит соцсеть сторонников Трампа

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст покупает медиа-платформу Parler, которая была создана как альтернатива Twitter для сторонников консервативных взглядов США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании-владельца социальной сети.

Отмечается, что уже было подписано соответствующее соглашение, окончательная сделка состоится в четвертом квартале этого года.