Кандидат в президенты Абхазии Бжания госпитализирован в краснодарскую клинику

Кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию доставили в краснодарскую больницу в медикаментозной коме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав республики.

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Как стало известно агентству, Бжанию ввели в медикаментозную кому с целью беспрепятственной транспортировки в Краснодар. Причины ухудшения состояния здоровья Бжании пока неизвестны.

Президентские выборы в Абхазии состоятся 22 марта. Предыдущие выборы 2019 года были отменены ЦИК на фоне акций протеста. Парламент Абхазии 13 января большинством голосов принял отставку президента Рауля Хаджимбы.


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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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