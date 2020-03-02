Кандидат в президенты Абхазии Бжания госпитализирован в краснодарскую клинику

Как стало известно агентству, Бжанию ввели в медикаментозную кому с целью беспрепятственной транспортировки в Краснодар. Причины ухудшения состояния здоровья Бжании пока неизвестны.

Президентские выборы в Абхазии состоятся 22 марта. Предыдущие выборы 2019 года были отменены ЦИК на фоне акций протеста. Парламент Абхазии 13 января большинством голосов принял отставку президента Рауля Хаджимбы.



