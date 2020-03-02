Кандидат в президенты Абхазии Бжания госпитализирован в краснодарскую клинику
Кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию доставили в краснодарскую больницу в медикаментозной коме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав республики.
Как стало известно агентству, Бжанию ввели в медикаментозную кому с целью беспрепятственной транспортировки в Краснодар. Причины ухудшения состояния здоровья Бжании пока неизвестны.
Президентские выборы в Абхазии состоятся 22 марта. Предыдущие выборы 2019 года были отменены ЦИК на фоне акций протеста. Парламент Абхазии 13 января большинством голосов принял отставку президента Рауля Хаджимбы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Группа Little Big представит Россию на Евровидении
- Ректор Воронежского технического университета задержан по делу о взятке
- Названы номинанты премии «Ника»
- США исключили из санкций две российские компании
- Путин предложил внести в Конституцию понятие брака как союза мужчины и женщины