В Абхазии исключили вероятность избрания Бганбы президентом

«Назначение не носит далекой перспективы. По Конституции следующим в табеле о рангах за президентом и вице-президентом следует премьер-министр. Выборы были признаны недействительными, глава республики сложил свои полномочия, и исполнение обязанностей автоматически было возложено на Валерия Бганбу. Но эта фигура устраивает всех, все стороны, потому что у него нет дальнейших амбиций. Он не хочет выдвигаться в президенты», - считает эксперт.