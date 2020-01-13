В Абхазии исключили вероятность избрания Бганбы президентом
Политолог Инал Хашиг назвал в эфире НСН и.о главы республики человеком компромисса.
Парламент Абхазии 13 января большинством голосов принял отставку президента Рауля Хаджимбы. С ним вместе также покидает свой пост вице-президент Аслан Барциц. Исполняющим обязанности главы государства парламент назначил премьер-министра Валерия Бганбу. Некоторые эксперты поспешили сделать выводы, что после президентских выборов он возглавит республику.
Не согласился с такими перспективами абхазский политолог, общественный деятель Инал Хашиг. В эфире НСН он заявил, что Бганба не претендует на президентское кресло.
«Назначение не носит далекой перспективы. По Конституции следующим в табеле о рангах за президентом и вице-президентом следует премьер-министр. Выборы были признаны недействительными, глава республики сложил свои полномочия, и исполнение обязанностей автоматически было возложено на Валерия Бганбу. Но эта фигура устраивает всех, все стороны, потому что у него нет дальнейших амбиций. Он не хочет выдвигаться в президенты», - считает эксперт.
«Валерий Бганба – это человек – компромисс, поэтому устраивает и сторонников власти, и оппозицию».
Это второй случай в политической биографии Бганбы. Он уже исполнял обязанности главы государства в мае 2014 года. Тогда после разразившегося политического кризиса в отставку ушел президент Александр Анкваб. Бганба руководил страной с 31 мая по 24 августа 2014 года, когда главой Абхазии был избран Рауль Хаджимба.
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