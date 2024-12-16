Канделаки заявила, что Запад превратил введение санкций в шоу
Запад превратил введение санкций в шоу. Об этом в своём Telegram-канале заявила заместитель гендиректора холдинга «Газпром‑Медиа» Тина Канделаки.
По её словам, ограничения были описаны ещё до официального объявления, а анонсировали их «как свежий сериал на Netflix».
«Нам пытались показать дешёвое шоу... Потому что уже не работает, да? Скучно, пресно и кроме европейских функционеров никому не нужно», — написала Канделаки.
Ранее Евросоюз включил Канделаки в санкционный список за «гибридные и дестабилизирующие действия России за рубежом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru