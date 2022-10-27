Канделаки опровергла приостановку съёмок комедийных шоу на ТНТ

По её словам, канал наоборот планирует представить 28 октября 60 новых проектов.

«Друзья, шутки шутите? Немного терпения, и вы всё узнаете, уже в эту пятницу у нас презентация нового сезона ТНТ, 60 новых проектов, ждите новостей», - написала Канделаки.

Ранее Министерство финансов США расширило антироссийский санкционный список, включив в него Тину Канделаки, её бывшего супруга Андрея Кондрахина и их дочь ​​Меланию, а также нынешнего мужа телеведущей — медиа-менеджера и директора по особым поручениям «Ростеха» Василия Бровко, сообщает «Свободная пресса».