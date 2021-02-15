Канделаки назвала худшее интервью в своей карьере

Телеведущая Тина Канделаки рассказала НСН, кто из героев ее интервью произвел самое положительное впечатление.

Журналист, телеведущий Владимир Познер ранее признался, что среди всех собеседников в его авторской передаче наибольший негатив вызвала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая – автор целого ряда неоднозначных законопроектов.

Телеведущая Тина Канделаки рассказала НСН, кто из собеседников, у которых она брала интервью, произвел положительное впечатление, а кто отрицательное.

«Если у меня не получилось хорошего разговора, это моя проблема, а не проблема моего собеседника», - отметила она.

Познер назвал самого неприятного гостя своей программы на Первом

Между тем, Канделаки добавила, что худшим является несостоявшееся интервью. «Вот у меня в планах на ближайший четверг стоит «Спецгость» на RTVI с Константином Богомоловым, и я очень хочу, чтобы Костя не оказался в этом списке», - сказала она.

Среди любимых собеседников телеведущая упомянула Алексея Венедиктова на RTVI, Евгения Малкина в прямом эфире Instagram, Наталью Поклонскую на радио «Комсомольская правда».

Кроме того, Канделаки особенно выделила Лолиту Милявскую, отметив ее многогранность. «Каждый раз это море интересных впечатлений, мнений, рассуждений о жизни во всей ее полноте», - пояснила она.

Ранее Владимир Познер заявил о готовности покинуть Первый канал в случае дальнейшей цензуры его передачи. Он подтвердил три таких случая.

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