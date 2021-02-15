Познер назвал самого неприятного гостя своей программы на Первом

Журналист, телеведущий Владимир Познер рассказал своим подписчикам в соцсетях, какой из собеседников, с которыми он делал интервью для Первого канала, оставил у него наиболее неприятное впечатление. В комментарии на ресурсе «Познер Online» он признался, что наибольший негатив у него вызвала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая – автор целого ряда неоднозначных законопроектов.

Также ведущий рассказал о самых приятных для него собеседниках. Наиболее положительные впечатления у него оставили интервью с бывшим руководителем «Роснано», ныне спецпредставителем президента РФ по целям устойчивого развития Анатолием Чубайсом, а также с послом США в России (в 2008-2011 годах) Джоном Байерли.

Из беседы с Чубайсом Познер запомнил эмоциональную реакцию собеседника на вопрос о ненависти к нему большинства россиян. Из разговора с Байерли телеведущего впечатлила реакция дипломата на финальный вопрос о том, что он сказал бы Богу при встрече. Тогда посланник США прослезился и признался, что попросил бы о возможности повстречаться с умершими родителями.

Ранее Владимир Познер заявил о готовности покинуть Первый канал в случае дальнейшей цензуры его передачи. Он подтвердил три таких случая.

