Канал ТНТ сменит генерального продюсера
Генеральный продюсер телеканала ТНТ Александр Дулерайн покинет свой пост, с января 2022 года эту должность займет Аркадий Водахов. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Газпром-медиа».
«Александр Дулерайн, работавший на ТНТ с 2002 года в должностях маркетинг-директора, заместителя генерального директора и с 2009 года — генерального продюсера, покидает телеканал», — рассказали в холдинге.
Аркадий Водахов работает в «Газпром-медиа» с 2012 года, медиаменеджер занимал должности креативного директора Comedy Radio, генерального продюсера и директора телеканала ТНТ4, креативного продюсера спортивного субхолдинга «Матч», заместителя генпродюсера канала ТНТ.
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