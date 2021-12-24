Канал ТНТ сменит генерального продюсера

«Александр Дулерайн, работавший на ТНТ с 2002 года в должностях маркетинг-директора, заместителя генерального директора и с 2009 года — генерального продюсера, покидает телеканал», — рассказали в холдинге.

Аркадий Водахов работает в «Газпром-медиа» с 2012 года, медиаменеджер занимал должности креативного директора Comedy Radio, генерального продюсера и директора телеканала ТНТ4, креативного продюсера спортивного субхолдинга «Матч», заместителя генпродюсера канала ТНТ.

