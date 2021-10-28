Канал СТС отменил премьеру шоу «Русский ниндзя» с Моргенштерном

Премьеру шоу «Русский ниндзя», ведущими которого должны были стать рэпер Моргенштерн и блогер Идой Галич, перенесли на ноябрь. Об этом на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил телеканал СТС.

Показ «Русского ниндзя» был запланирован на вечер 27 октября, однако вместо шоу зрители СТС увидели фильм «Дэдпул». Руководство телеканала объяснило это изменениями в программной сетке, однако причины не уточнило.

«Проект перенесён на ноябрь. Точные даты сообщим позднее», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее в СК обратились представители ветеранской организации, которые считают, что высказывания Моргенштерна оскорбляют историческую память защитников Отечества, воевавших и погибших в годы Великой Отечественной войны. Руководитель Сведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку слов рэпера.

Моргенштерн в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что «не понимает» празднование Дня Победы, которая состоялась 76 лет назад. Позже рэпер в своём Instagram извинился за свои высказывания, подчеркнув, что «уважает и гордится ветеранами». Также он добавил, что его слова были вырваны из контекста.

