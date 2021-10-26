Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна о Дне Победы

В сообщении говорится, что поручение было дано после обращения в СК представителей ветеранской организации, которые считают, что высказывания музыканта оскорбляют историческую память защитников Отечества, воевавших и погибших в годы Великой Отечественной войны.

В ведомстве отметили, что по итогам процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях Моргенштерна нарушения действующего законодательства.

Ранее Моргенштерн в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что «не понимает» празднование Дня Победы, которая состоялась 76 лет назад. Позже рэпер в своём Instagram извинился за свои высказывания, подчеркнув, что «уважает и гордится ветеранами». Также он добавил, что его слова были вырваны из контекста.

