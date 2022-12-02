Кампус калужского филиала Бауманского университета построили на 70%
Заместитель губернатора Калужской области Ольга Иванова в своём Telegram-канале заявила, что кампус калужского филиала Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана возведён более чем на 70%.
По её словам, учебно-лабораторный комплекс готов на 92%, а учебные корпусы и общежитие — более, чем на 80%. В настоящее время на строительстве работают более 700 человек и 19 единиц техники.
Отмечается, что после ввода в эксплуатацию кампус калужского филиала МГТУ имени Баумана станет одним из крупнейших студенческих кампусов в ЦФО РФ.
Ранее председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская заявила, что на территории Московского архитектурного института (МАРХИ) появятся два новых корпуса площадью около 3 тысяч кв.м, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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