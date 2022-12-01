Более 62% расходов бюджета Калужской области пойдут на социальные нужды
Принят бюджет Калужской области на 2023 год. Губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале рассказал, на что потратят региональные деньги, сообщает калужская газета "Весть".
По его словам, основная часть расходов, а конкретно более 62%, пойдет на социальные нужды.
«В Калуге на Ермоловской и в Обнинске в Заовражье появятся новые школы. Планируется начать строительство школы и на Тайфуне в областном центре, по концессии – в Людинове, в Калуге на Байконуре и в Комфорт Парке», - отметил глава региона.
Он уточнил, что также будут заключены концессионные соглашения на строительство поликлиник в Людинове и Козельске, а также продолжится строительство поликлиники на Правом берегу Калуги.
«Более 7 млрд рублей из бюджета пойдет на развитие дорожной сферы», - подчеркнул Шапша.
Он также заявил, что в документе учтены поправки, инициированные партией «Единая Россия»: 150 млн рублей будет направлено на реализацию федерального проекта «Чистая вода», еще 200 млн рублей – на лекарства льготникам.
«Совместно с депутатами Заксобрания работали над бюджетом особенно тщательно. Чтобы сохранить все социальные гарантии для людей, выполнить планы развития, поддержать экономику, сельское хозяйство. Благодарен депутатскому корпусу за совместную работу и поддержку наших инициатив»,- подытожил губернатор.
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