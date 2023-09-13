Кампания, владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, ушла с рынка РФ

Международная компания со штаб-квартирой в США Phillips-Van Heusen Corporation, которой принадлежат такие бренды, как Calvin Klein и Tommy Hilfiger, вышла из российского бизнеса, сообщает агентство «Прайм».

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По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, видимо, издержки, связанные с поддержанием «консервации» сети, вынудили владельца перейти к плану по передаче бизнеса местному менеджменту.

«Другим плюсом сделки станет то, что при такой схеме у компании будет возможность вернуться в страну», - отметил Люлин.

После начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине в феврале 2022 года Phillips-Van Heusen Corporation объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности в России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что Lamoda продаст свой российский бизнес совладельцу «Стокманна», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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