Кампания, владеющая брендами Calvin Klein и Tommy Hilfiger, ушла с рынка РФ
Международная компания со штаб-квартирой в США Phillips-Van Heusen Corporation, которой принадлежат такие бренды, как Calvin Klein и Tommy Hilfiger, вышла из российского бизнеса, сообщает агентство «Прайм».
По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, видимо, издержки, связанные с поддержанием «консервации» сети, вынудили владельца перейти к плану по передаче бизнеса местному менеджменту.
«Другим плюсом сделки станет то, что при такой схеме у компании будет возможность вернуться в страну», - отметил Люлин.
После начала специальной военной операции Вооруженных сил РФ на Украине в феврале 2022 года Phillips-Van Heusen Corporation объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности в России и Белоруссии.
Ранее стало известно, что Lamoda продаст свой российский бизнес совладельцу «Стокманна», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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