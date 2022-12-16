СМИ: Концерн Henkel сменит название в России на Lab Industries

Немецкий концерн Henkel, производящий косметику и бытовую химию, с 1 января 2023 года начнет работу в России как самостоятельная организация под названием Lab Industries. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо гендиректора представительства компании в РФ Сергея Быковских поставщикам.

Компания Henkel заявила о продолжении деятельности на российском рынке

В обращении отмечается, что в апреле Henkel объявила об уходе с российского рынка и «работает над реализацией этого решения, которое подразумевает передачу прав собственности». Для этого необходима независимость локальной компании от глобальных бизнес-процессов концерна. В письме также указано, что до начала 2023 года наименование компании остается ООО «Хенкель Рус».

По данным источника, Henkel пока не смогла продать бизнес. Как отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, справедливая цена сделки составляет €600 млн, однако сейчас концерн должен дать существенную скидку.

Бурмистров указал, что компания обособляет часть бизнеса в РФ, стремясь уменьшить давление со стороны Евросоюза и выиграть время для подготовки к продаже. Эксперт допустил, что российский бизнес немецкого концерна может быть продан частями.

В свою очередь, управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев считает, что после обособления подразделения Henkel в РФ и смены названия местный менеджмент может взять на себя управление организацией, что станет альтернативой продаже российского бизнеса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесРоссиякомпания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры