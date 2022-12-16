СМИ: Концерн Henkel сменит название в России на Lab Industries
Немецкий концерн Henkel, производящий косметику и бытовую химию, с 1 января 2023 года начнет работу в России как самостоятельная организация под названием Lab Industries. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо гендиректора представительства компании в РФ Сергея Быковских поставщикам.
В обращении отмечается, что в апреле Henkel объявила об уходе с российского рынка и «работает над реализацией этого решения, которое подразумевает передачу прав собственности». Для этого необходима независимость локальной компании от глобальных бизнес-процессов концерна. В письме также указано, что до начала 2023 года наименование компании остается ООО «Хенкель Рус».
По данным источника, Henkel пока не смогла продать бизнес. Как отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, справедливая цена сделки составляет €600 млн, однако сейчас концерн должен дать существенную скидку.
Бурмистров указал, что компания обособляет часть бизнеса в РФ, стремясь уменьшить давление со стороны Евросоюза и выиграть время для подготовки к продаже. Эксперт допустил, что российский бизнес немецкого концерна может быть продан частями.
В свою очередь, управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев считает, что после обособления подразделения Henkel в РФ и смены названия местный менеджмент может взять на себя управление организацией, что станет альтернативой продаже российского бизнеса.
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