СМИ: Концерн Henkel сменит название в России на Lab Industries

В обращении отмечается, что в апреле Henkel объявила об уходе с российского рынка и «работает над реализацией этого решения, которое подразумевает передачу прав собственности». Для этого необходима независимость локальной компании от глобальных бизнес-процессов концерна. В письме также указано, что до начала 2023 года наименование компании остается ООО «Хенкель Рус».

По данным источника, Henkel пока не смогла продать бизнес. Как отметил гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, справедливая цена сделки составляет €600 млн, однако сейчас концерн должен дать существенную скидку.

Бурмистров указал, что компания обособляет часть бизнеса в РФ, стремясь уменьшить давление со стороны Евросоюза и выиграть время для подготовки к продаже. Эксперт допустил, что российский бизнес немецкого концерна может быть продан частями.

В свою очередь, управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев считает, что после обособления подразделения Henkel в РФ и смены названия местный менеджмент может взять на себя управление организацией, что станет альтернативой продаже российского бизнеса.

