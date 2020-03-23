Камеры начнут выявлять россиян, использующих телефон за рулем

В России будет запущена система, которая будет выявлять факты использования водителями мобильных телефонов во время движения.

Как сообщил «Коммерсанту» заместитель начальника ГИБДД России Александр Быков, такие камеры в ближайшее время появятся в Москве.

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Отмечается, что используемая в системе нейросеть с помощью Big Data умеет определять, пристегнут ли водитель ремнем безопасности и держит ли он телефон возле своего уха.

Собственники транспортных средств, которые получат штраф по почте, смогут оспорить решение, если за рулем их автомобиля в тот момент сидел другой человек.

В конце февраля на высокую смертность на дорогах России обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал этот уровень «трагичным», отмечает Газета.ру

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ФОТО: twitter.com
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