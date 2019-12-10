Калягин: Я благодарен Лужкову за Et Cetera и помощь театральным деятелям

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, умер в возрасте 83 лет. Он находился в клинике Мюнхенского университета «Гроссхапден». Само хирургическое вмешательство прошло успешно, однако бывший мэр не смог выйти из наркоза.

Лужков помогал театральному сообществу, напомнил в эфире НСН председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук Et Cetera Александр Калягин.

«Для меня это тяжёлая потеря. Для меня Юрий Михайлович был очень дорогим человеком. Он понимал нужды театральных деятелей. Он помогал нам. Я ему благодарен за театр, за его идею. Нам театр построили по его распоряжению. Я очень скорблю…», — сказал Калягин.

Соболезнования в связи со смертью Лужкова выразил нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Народный артист РСФСР, руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур, много лет друживший с Лужковым, в эфире НСН выразил свои соболезнования.



