Калужскому областному колледжу культуры и искусств исполнилось 75 лет

Учебное заведение было создано по распоряжению Совета Министров РСФСР с целью подготовки работников культуры Калужской области. Однако с ростом востребованности специалистов и расширения перечня специальностей, трансформировалось и сама школа.

Среди других исторических событий в Калуге и Калужской области, произошедших 1 ноября, стоит отметить отставку калужского губернатора, тайного советника Владимира Спасского, который занимал этот пост в течение четырёх лет и покинул его в 1868 году.

Кроме того, 1 ноября 1933 года умер художник-любитель Григорий Волнянский. Его серия карандашных рисунков «Старая Калуга», рассказывающая о городе 20-х годов прошлого века, имеет не только художественную, но и историческую ценность.

Ранее жительница Калуги была оштрафована на 25 тысяч рублей за фото с задранной юбкой на фоне Преображенской церкви города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».