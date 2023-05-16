Калужские деревья украсят «кружевом» из чугуна
Городской голова Калуги Дмитрий Денисов заявил, что деревьям в городе вернут приствольные решётки «из чугунятины», сообщает «Калуга 24».
На планерке он рассказал, что об этом его спрашивали подписчики в соцсетях.
«К сожалению, все эти решетки практически одновременно исчезли. И два года назад мы восстановили такую решетку в чертежах. Для многих калужан это будет интересно», - сказал Денисов.
Отмечается, что приствольные решётки, которые препятствуют вытаптыванию растущей у деревьев травы и разносу грязи, планируется вернуть на тротуары площади Победы в следующем году, в настоящее время подготовлено несколько дизайнов решеток.
Ранее в министерстве здравоохранения Калужской области заявили, что в регионе планируется открыть восемь «маршрутов здоровья», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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