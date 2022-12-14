В Калужской области инвестируют 395 млн рублей в строительство кондитерской фабрики
В особой экономической зоне (ОЭЗ) Калужской области на боровской площадке началось строительство нового завода «Вкуспром», сообщает агентство регионального развития Калужской области.
Завод будет выпускать твердые конфеты из карамели, в дальнейшем возможно и производство мягкой карамели.
Уточняется, что в строительство инвестировали 395 млн рублей. За счет строительства в ОЭЗ производство получит федеральные налоговые льготы и таможенные преференции.
На заводе создадут 50 рабочих мест. Наладить выпуск карамельных конфет планируется в конце 2023 года.
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