Калининградский «Автотор» начнет выпускать электрокары под брендом «Амберавто»
Калининградский «Автотор» будет выпускать электромобили под брендом «Амберавто», сообщили в компании.
«Название бренда АМБЕРАВТО гармонично сочетает в себе две самые заметные составляющие экономической жизни Калининградской области - янтарь (амбер от англ. amber) и автомобильное производство (авто)», - отметили в «Автотор».
Отмечается, что запустить линейку электромобилей планируется уже в 2024 году. Производство будет организовано на технологически независимой российской платформе. Планируется выпуск двух- и четырехместные компактных электромобилей.
Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок, включая рынок электромобилей, отмечает «Радиоточка НСН». В связи с этим Маск заявил, что необходимы торговые барьеры и тарифы, чтобы не допустить такого перевела сил на рынке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шнуров появился на слепых прослушиваниях шоу «Голос»
- ЕС и Всемирный банк договорились об инвестициях для Украины ЕС на 500 млн евро
- СМИ: Гонорар Киркорова уменьшился на 4,5 миллиона рублей после «голой» вечеринки
- Блиновская попросила разрешить ей звонки и свидания с родственниками в СИЗО
- Аэропорт Сочи начал расследование после критики Анфисы Чеховой
- Национальное собрание Франции отклонило вотум недоверия новому кабмину
- В Москве пройдет XIV Всероссийская художественная выставка «Россия»
- Калининградский «Автотор» начнет выпускать электрокары под брендом «Амберавто»
- Кинокритик назвал подходящих на роль Жириновского актеров
- Илон Маск осудил призыв не впускать Карлсона в США после поездки в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru