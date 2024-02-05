Калининградский «Автотор» начнет выпускать электрокары под брендом «Амберавто»

«Название бренда АМБЕРАВТО гармонично сочетает в себе две самые заметные составляющие экономической жизни Калининградской области - янтарь (амбер от англ. amber) и автомобильное производство (авто)», - отметили в «Автотор».

Отмечается, что запустить линейку электромобилей планируется уже в 2024 году. Производство будет организовано на технологически независимой российской платформе. Планируется выпуск двух- и четырехместные компактных электромобилей.

Ранее глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что автопроизводители из Китая захватят мировой рынок, включая рынок электромобилей, отмечает «Радиоточка НСН». В связи с этим Маск заявил, что необходимы торговые барьеры и тарифы, чтобы не допустить такого перевела сил на рынке.

