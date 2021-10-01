Калининградская область введет режим COVID-free в общественных местах

Калининградская область с ноября вводит режим COVID-free для ряда общественных мест. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов, передает «Интерфакс».

По его словам, сейчас выбираются отрасли и общественные места, в которые попасть можно будет только с сертификатом о вакцинации или после перенесенной инфекции.

Отмечается, что ПЦР-тесты не будут давать возможность посетить то или иное мероприятие.

Глава региона подчеркнул, что такие меры связаны с напряженной ситуацией в регионе с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление, согласно которому с 5 октября в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавируса для гражданских и муниципальных служащих.

