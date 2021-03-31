«Какой-то тип»: ФСБ обнародовала письмо Дзержинского о слежке за Сталиным

Федеральная служба безопасности России к 100-летию отряда особого назначения (ОСНАЗ) Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) предала гласности блок архивных документов. Среди них на сайте ФСБ опубликовано письмо основателя ВЧК Феликса Дзержинского.

Документ датировано 1925 годом, когда Дзержинский возглавлял Объединённое государственное политическое управление при Совете народных комиссаров СССР. В задачи этого органа госбезопасности входила борьба со всеми противниками советской власти и «защита завоеваний революции».

В письме Феликс Эдмундович информирует, что заметил слежку в тот момент, когда приехал в театр за Иосифом Сталиным, который тогда занимал пост генерального секретаря Центрального комитета ВКП(б).

«Сегодня при входе с т. Сталиным в театр я около дверей заметил подозрительное лицо, читавшее объявление, но очень зорко осмотревшее автомобиль, на котором мы приехали, и нас», — сообщается в послании.

Далее Дзержинский уточняет, что на выходе из театра оказался ещё один «другой тип», который также делал вид, что интересуется объявлением. Председатель ОГПУ не исключает, что это могли быть сотрудники правоохранительных органов. «Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите», — поручил он.

ОСНАЗ был создан 1 апреля 1921 года в соответствии с приказом по войскам ВЧК. Помимо основной задачи отряд занимался охраной правительственных зданий, государственных объектов высокой важности и массовых мероприятий в Москве. Кроме того, сотрудники привлекались для борьбы с политическим бандитизмом в европейской части СССР.

