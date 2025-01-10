Названы самые популярные в России кроссоверы и внедорожники

Самым продаваемым автомобилем в сегменте кроссовереров и внедорожников в России по итогам 2024 года стал Haval Jolion. Продажи этой модели выросли в 1,5 раза и составили 83,8 тыс. единиц, сообщает агентство «Автостат».

На второй строчке рейтинга оказался кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, таких автомобилей было продано 64,8 тыс. штук (+57,9%). На третьем месте находится кроссовер Chery — компактный Tiggo 4 Pro — 52,7 тыс. единиц (+60%).