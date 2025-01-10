Названы самые популярные в России кроссоверы и внедорожники
Самым продаваемым автомобилем в сегменте кроссовереров и внедорожников в России по итогам 2024 года стал Haval Jolion. Продажи этой модели выросли в 1,5 раза и составили 83,8 тыс. единиц, сообщает агентство «Автостат».
На второй строчке рейтинга оказался кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, таких автомобилей было продано 64,8 тыс. штук (+57,9%). На третьем месте находится кроссовер Chery — компактный Tiggo 4 Pro — 52,7 тыс. единиц (+60%).
Самым популярным внедорожником стал Lada Niva Travel — 50,2 тыс. реализованных автомобилей за год (+7%). В пятерку лидеров также попал паркетник Geely Monjaro — 47,9 тыс. экземпляров (рост в 2,3 раза).
Ранее сообщалось, что продажи новых легковых автомобилей в России в 2024 году выросли на 47%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru