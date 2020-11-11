«Как в лагере детском»: брат Кокорина рассказал, что ждет Ефремова в колонии

По его словам, в одной комнате находятся от 20 до 50 человек, матрасов «особенных» или «пуховых подушек там нет». Однако «там есть, где спать, есть, где кушать», - сообщил брат футболиста.

По его словам, если питание не устраивает, в магазине, на территории колонии можно купить еду. Продукты также могут передать родные и близкие.

Как сообщалось, Ефремов, осужденный за ДТП в пьяном виде, покинул СИЗО-5, где пребывал до вступления приговора в силу, и был этапирован в колонию в Белгородской области для дальнейшего отбывания наказания.

