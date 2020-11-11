«Как в лагере детском»: брат Кокорина рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Брат российского футболиста Александра Кокорина Кирилл, который ранее отбывал наказание в одной из колоний Белгородской области, куда ранее был этапирован артист Михаил Ефремов, рассказал об условиях содержания в данном учреждении, передает телеканал «360».

Он назвал их «абсолютно аномальными», сравнив с детским лагерем. «Выжить там точно можно, страшного ничего нет», — сказал Кокорин.

Ефремова отправили в колонию

По его словам, в одной комнате находятся от 20 до 50 человек, матрасов «особенных» или «пуховых подушек там нет». Однако «там есть, где спать, есть, где кушать», - сообщил брат футболиста.

По его словам, если питание не устраивает, в магазине, на территории колонии можно купить еду. Продукты также могут передать родные и близкие.

Как сообщалось, Ефремов, осужденный за ДТП в пьяном виде, покинул СИЗО-5, где пребывал до вступления приговора в силу, и был этапирован в колонию в Белгородской области для дальнейшего отбывания наказания.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КолонияКокоринМихаил Ефремов
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