Как в Китае и США: «Доносы» решат проблему пьянства за рулем за три месяца

Константин Крохмаль заявил НСН, что информирование должно осуществляться в мобильном приложении, реагировать в режиме реального времени будет ближайший пост ГИБДД.

Информирование о пьяных водителях со стороны граждан должно осуществляться в мобильном приложении, сообщение в режиме реального времени будет поступать на ближайший пост ГИБДД, заявил глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в беседе с НСН.

Правительство Республики Алтай разработало законопроект, согласно которому местные жители смогут получить денежное вознаграждение (5 тысяч рублей) за сообщения о пьяных водителях. Крохмаль назвал эту инициативу правильной для всех регионов.

В России снизилось число ДТП с нетрезвыми водителями

«Это абсолютно правильная инициатива, но систему нужно упорядочить, чтобы не было ложных доносов на соседей. Есть вероятность того, что месть или обида могут стать причиной того, что у нас в России не останется водителей, которые не нарушают правила. Конечно, перегибов быть не должно. Нужно эту систему внедрить путем мобильных приложений, которые в режиме реального времени передают информацию на ближайший пост. Этого водителя останавливают, проверяют, выписывают штраф. А 40-50% от суммы штрафа выплачивать следует тому, кто проинформировал. Тогда это будет полезно, в таком случае через месяца три-четыре у нас не будет пьяных водителей на дорогах», - рассказал он.

Он подчеркнул, что в развитых странах такая практика давно и успешно реализуется, в США она распространяется на все нарушения.

«В развитых странах Америки, Европы и Азии это давно и очень успешно практикуется, особенно в Китае. В США существует информирование по умолчанию по любому нарушению. Любой человек, который увидел нарушение, подъезжает к заправке и в специальное окошко посылает обращение – указывает номер автомобиля, нарушение и так далее. Если накапливается 30 таких обращений, водителя лишают водительского удостоверения», - добавил собеседник НСН.

Ранее похожую идею предложили и власти Пермского края. Там за доносы на пьяных водителей обещают также платить по пять тысяч рублей. Как уточняет «Радиоточка НСН», деньги будут переводить после подтверждения ГИБДД полученных данных о нарушителе правил дорожного движения.


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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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