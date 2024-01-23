Как в Китае и США: «Доносы» решат проблему пьянства за рулем за три месяца

«Это абсолютно правильная инициатива, но систему нужно упорядочить, чтобы не было ложных доносов на соседей. Есть вероятность того, что месть или обида могут стать причиной того, что у нас в России не останется водителей, которые не нарушают правила. Конечно, перегибов быть не должно. Нужно эту систему внедрить путем мобильных приложений, которые в режиме реального времени передают информацию на ближайший пост. Этого водителя останавливают, проверяют, выписывают штраф. А 40-50% от суммы штрафа выплачивать следует тому, кто проинформировал. Тогда это будет полезно, в таком случае через месяца три-четыре у нас не будет пьяных водителей на дорогах», - рассказал он.

Он подчеркнул, что в развитых странах такая практика давно и успешно реализуется, в США она распространяется на все нарушения.

«В развитых странах Америки, Европы и Азии это давно и очень успешно практикуется, особенно в Китае. В США существует информирование по умолчанию по любому нарушению. Любой человек, который увидел нарушение, подъезжает к заправке и в специальное окошко посылает обращение – указывает номер автомобиля, нарушение и так далее. Если накапливается 30 таких обращений, водителя лишают водительского удостоверения», - добавил собеседник НСН.

Ранее похожую идею предложили и власти Пермского края. Там за доносы на пьяных водителей обещают также платить по пять тысяч рублей. Как уточняет «Радиоточка НСН», деньги будут переводить после подтверждения ГИБДД полученных данных о нарушителе правил дорожного движения.



