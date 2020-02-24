Как столичные фирмы могут получить субсидию на переобучение сотрудников

В Москве работодатели могут получить субсидию на переобучение сотрудников. Заявки принимают с 25 февраля по 15 апреля. Предложение выгодно тем, что власти столицы готовы компенсировать до 95 процентов расходов на переквалификацию работников. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Наталья Сергунина.

Компенсация работодателю на переобучение одного сотрудника, прошедшего профессиональную подготовку по приоритетным для города профессиям, может доходить до 120 тысяч рублей.

«Ежегодно формируется список приоритетных для города профессий. Сейчас в нем 136 специальностей из сферы информационной безопасности, биотехнологий, туризма, услуг и других. Субсидии — это в первую очередь мера поддержки предпринимателей. Но что не менее важно: благодаря такой поддержке в Москве растет число высококвалифицированных работников», — рассказала Наталья Сергунина.