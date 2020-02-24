Как столичные фирмы могут получить субсидию на переобучение сотрудников
В Москве работодатели могут получить субсидию на переобучение сотрудников. Заявки принимают с 25 февраля по 15 апреля. Предложение выгодно тем, что власти столицы готовы компенсировать до 95 процентов расходов на переквалификацию работников. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Наталья Сергунина.
Компенсация работодателю на переобучение одного сотрудника, прошедшего профессиональную подготовку по приоритетным для города профессиям, может доходить до 120 тысяч рублей.
«Ежегодно формируется список приоритетных для города профессий. Сейчас в нем 136 специальностей из сферы информационной безопасности, биотехнологий, туризма, услуг и других. Субсидии — это в первую очередь мера поддержки предпринимателей. Но что не менее важно: благодаря такой поддержке в Москве растет число высококвалифицированных работников», — рассказала Наталья Сергунина.
Субсидии предоставляются, если работники получили образование по специальностям: информационная безопасность, информатика и вычислительная техника, социология и социальная работа, сервис и туризм, промышленная экология и биотехнологии, авиационная и ракетно-космическая техника, изобразительные и прикладные искусства. Отмечается, что весь список опубликован на официальной странице столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Чтобы получить субсидию, предприятие должно быть зарегистрировано в Москве и отчислять налоги в бюджет столицы, не иметь долгов больше 100 тысяч рублей. При этом зарплата сотрудников компании в течение года не должна быть ниже минимальной.
Подать заявку можно лично обратившись в департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы до 15 апреля. Обращения принимают с 10:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 10:00 до 17:00 в пятницу (обеденный перерыв длится с 12:00 до 13:00). Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (495) 620-20-00 (добавочный 11-363).
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Китае разработали вакцину от коронавируса
- Стали известны победители полуфинала конкурса «Лидеры России 2020» в ЦФО
- В США оценили «странные» российские патроны для оружия ФСБ
- Американист объяснил, почему Трамп не мирит Россию и Украину
- Минздрав Украины запретил передавать еду в карантинную зону в Новых Санжарах