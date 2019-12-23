Книгу об истории конкуренции представили в Москве

Уникальная книга об истории московской конкуренции «Поставщики Москвы. История в лицах» вышла в свет. Первое издание приурочено к финальному мероприятию Дней московской конкуренции, организатором которого выступает Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Книга рассказывает о выдающихся московских предпринимателях XIX – начала ХХ века через призму конкуренции. В Российской империи в XIX – начале ХХ века формировались механизмы здоровой конкуренции, которые способствовали повышению качества продукции. Промышленники, купцы, предприниматели 100 лет назад добились впечатляющих успехов в организации производства и продажи продовольственных, парфюмерных, бытовых и других товаров. Лучшие из лучших удостаивались почётного звания «Поставщик Двора Его Императорского Величества», также они имели право размещать российский герб на своих товарах.

Современным предпринимателям важно ориентироваться на опыт предыдущих поколений. И сегодня, в условиях здоровой конкуренции и новых возможностей, которые дают цифровые технологии, Москва уделяет большое внимание поддержке и развитию предпринимательства.

В создании книги участвовали 10 историков и искусствоведов, а также трое потомков династий поставщиков Императорского двора. 19 вдохновляющих историй из прошлого вполне можно рассматривать как бизнес-кейсы для тех, кто работает в бизнесе сегодня. Стоит отметить, что книга рассчитана на широкую аудиторию.

Творческий коллектив авторов во главе с директором Музея предпринимательства и благотворительности Надеждой Смирновой и доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН Галиной Ульяновой собирался по принципу привлечения лучших специалистов по истории каждого поставщика, а также известных историков купечества, москвоведов, историков по московской промышленности и торговле. Среди авторов два лауреата престижной научной премии Митрополита Макария, присуждаемой Московским правительством, РАН и Московской Патриархией, 3 доктора наук, 3 кандидата наук, сотрудники московских музеев и других.

В беседе с НСН директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Надежда Смирнова рассказала, почему эта книга об истории предпринимательства пригодится современным бизнесменам.

«Основными факторами конкурентоспособности товаров и услуг во всех отраслях были качество и реклама. Продвижение продукции было очень креативным – поставщики того времени придумывали оригинальные названия продукции, делали красочную рекламу, а также использовали маркетинговые ходы, которые вызывали восторг, умели удивлять. Конкуренция распространялась даже на благотворительность и меценатство – предприниматели того времени щедро вкладывали деньги в задачи, важные для общественности. Очень важно обращаться к опыту прошлого, чтобы сохранять здоровую конкурентную среду и в наше время», - считает Надежда Смирнова.