Как отучить россиян от сигарет и алкоголя? Минздрав одобрил спецмагазины

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России. Соответствующий законопроект одобрило Министерство здравоохранения России. Там уточнили, что перевод продажи спиртного в специализированную розницу соответствует скандинавскому опыту борьбы с алкоголизацией населения. Правда, в странах Северной Европы такие торговые точки принадлежат государству.

Депутаты Госдумы предложили закрепить ограничения в законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», по их мнению меры направлены на то, чтобы затруднить приобретение алкоголя и сигарет.

В эфире НСН главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв и главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн разошлись в оценках этой инициативы.

Как заявил Максим Королев, вряд ли россияне станут меньше курить и пить, а вот бизнес ждут серьезные убытки.

«Я думаю, что никакие ограничения не повлияют как и на распространение, так и на покупательский интерес. Инициатива приведет к тому, что вновь активно заработает «серый рынок. Люди всегда найдут, как пополнить свои запасы, будут покупать впрок. Видимо, цель инициативы – снизить доступность, но не очень понятно, будет ли она достигнута. Если смотреть по алкомаркетам, то это направление сейчас активным образом развивается. Но относительно здравоохранения точно в этой идеи нет смысла. Установка Минздрава не только снижать распространенность табака и алкоголя, но, в первую очередь. мешать бизнесу. Многие из мер, предложенных ведомством, имеют только этот эффект. И в данном случае пострадают как раз небольшие магазины, потому что супермаркеты просто сделают отдельный вход и этой группы товаров точно не лишатся», - высказал свое мнение главный редактор «Русского табака».

Добавим, что подобной точки зрения придерживаются Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития. Оба ведомства полагают, что открытие спецмагазинов сильно отразится на других торговых точках. Кроме того, есть риск, что без подобных магазинов останутся мелкие населенные пункты.