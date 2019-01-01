Как отучить россиян от сигарет и алкоголя? Минздрав одобрил спецмагазины
Эксперты НСН разошлись в оценке идеи запретить продажу спиртного а алкоголя в обычных магазинах.
Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России. Соответствующий законопроект одобрило Министерство здравоохранения России. Там уточнили, что перевод продажи спиртного в специализированную розницу соответствует скандинавскому опыту борьбы с алкоголизацией населения. Правда, в странах Северной Европы такие торговые точки принадлежат государству.
Депутаты Госдумы предложили закрепить ограничения в законе «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», по их мнению меры направлены на то, чтобы затруднить приобретение алкоголя и сигарет.
В эфире НСН главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королёв и главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн разошлись в оценках этой инициативы.
Как заявил Максим Королев, вряд ли россияне станут меньше курить и пить, а вот бизнес ждут серьезные убытки.
«Я думаю, что никакие ограничения не повлияют как и на распространение, так и на покупательский интерес. Инициатива приведет к тому, что вновь активно заработает «серый рынок. Люди всегда найдут, как пополнить свои запасы, будут покупать впрок. Видимо, цель инициативы – снизить доступность, но не очень понятно, будет ли она достигнута. Если смотреть по алкомаркетам, то это направление сейчас активным образом развивается. Но относительно здравоохранения точно в этой идеи нет смысла. Установка Минздрава не только снижать распространенность табака и алкоголя, но, в первую очередь. мешать бизнесу. Многие из мер, предложенных ведомством, имеют только этот эффект. И в данном случае пострадают как раз небольшие магазины, потому что супермаркеты просто сделают отдельный вход и этой группы товаров точно не лишатся», - высказал свое мнение главный редактор «Русского табака».
Добавим, что подобной точки зрения придерживаются Федеральная антимонопольная служба и Минэкономразвития. Оба ведомства полагают, что открытие спецмагазинов сильно отразится на других торговых точках. Кроме того, есть риск, что без подобных магазинов останутся мелкие населенные пункты.
Но выше выгоды продавцов нужно ставить здоровье нации, и чем меньше под рукой будем магазинов со спиртным, тем меньше будут пить, уверил НСН нарколог Евгений Брюн.
«Наше профессиональное сообщество много лет эту идею обсуждает. Необходимо вывести алкоголь обычных магазинов в специальные алкомаркеты, также предлагалось запретить продажу в маленьких магазинах, расположенных на первых этажах жилых зданий. И поддержка со стороны министерства - залог того, что дело сдвинется с мёртвой точки. Но, те, кто привык злоупотреблять алкоголем, будут затариваться по-прежнему. Однако идея поможет предотвратить излишнее пьянство среди сомневающихся, колеблющихся потребителей. Просто психически здоровые люди лишний раз не поедут за спиртным. Есть те, кто без рюмки не могут, но большинство принадлежит к той группе, которая выпьет, если будет алкоголь, а не будет под рукой, то и не поедут за добавкой», - разъяснил суть инициативы Евгений Брюн.
По сути повторил мысль нарколога Минздрава и один из авторов законопроекта депутат ЛДПР Андрей Свинцов. В частности, в интервью «Известиям» он отметил, что ключевая цель нашего законопроекта — снизить спонтанное потребление алкогольной и табачной продукции. Ведь около 30% покупок приходится именно на этот тип потребления.
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