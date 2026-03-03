Германия признала нехватку вооружений после поставок Украине

Минобороны Германии столкнулось с дефицитом вооружений из-за передачи техники Украине, однако рассчитывает восполнить его в 2026-2027 годах. Об этом заявил уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Хеннинг Отте на пресс-конференции по итогам ежегодного доклада о состоянии бундесвера за 2025 год.

По словам Отте, в ведомстве признают, что из-за поставок Киеву в распоряжении армии оказалось меньше техники, чем требовалось.

При этом в министерстве выражают уверенность, что в ближайшие годы дефицит будет компенсирован новыми поставками, а военные возможности усилены.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что Германия больше не может передавать Украине системы ПВО Patriot, поскольку нуждается в них сама. Он также отмечал, что Берлин остается единственным поставщиком комплексов IRIS-T и продолжает оснащать ими украинскую сторону, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеУкраинаГермания

