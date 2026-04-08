Традиционное открытие мотосезона в Москве в этом году состоится 25 апреля. Однако на столичных улицах уже фиксируют первых байкеров, которых, впрочем, эксперты предостерегают от раннего открытия сезона. Андрей Ломанов уверен, что нет универсального времени, что уже «пора», но есть множество индивидуальных факторов: от качества шин до отношения к холоду.

«Многие мотоциклисты открывают сезон достаточно рано, потому что погода уже вовсю позволяет ездить. Но большинство мотоциклистов отдает себе отчет, что могут быть ночные заморозки. Поэтому все, кто выезжает на дороги в марте и в начале апреля, катаются только днем, пока тепло, а ночью уже никто не ездит. Лично я не вижу сейчас особо мотоциклистов в темное время суток на дорогах. Кроме того, сейчас очень много разных китайских мотоциклов продается. И тут целая проблема, потому что одни из них идут на довольно хороших и дорогих шинах, а другие идут на шинах, которые при такой температуре даже прогреться не могут. Люди, как на пластмассах ездят, и это очень-очень опасно, поэтому на таких лучше даже и не выезжать», — отметил автоэксперт.

Риски для байкеров при раннем открытии сезона заключаются не только в скользком дорожном покрытии. Есть и другие факторы, которые могут как минимум вызывать дискомфорт, а как максимум — мешать нормально управлять мотоциклом.

«Каждый мотоциклист сам отдает себе отчет, хочет ли он открывать сезон, или еще рано, потому что его мотоцикл, например, не годится для этого, или ему не хватает навыков, чтобы ездить при таких температурах. Либо он считает, что он сибарит и будет открывать сезон, только когда будет уже настолько тепло, что ему будет ездить прям очень комфортно и приятно. Далеко не все готовы выезжать даже при температуре +10, я уж не говорю про более низкие температуры. Потому что много очень минусов: и шлем очень сильно потеет, и руки обмерзают, и человек в принципе мерзнет. Комфортная езда на мотоцикле начинается где-то при температуре от +15», — почеркнул собеседник НСН.

Ломанов добавил, что автолюбители, конечно, не успевают за зиму напрочь забыть про существование мотоциклистов, однако для «перестройки» на летний режим езды нужно время. Поэтому ответственность и осторожность стоит соблюдать всем участникам движения.

«Многие едут в потоке как попало, хаотично. Мотоциклист должен спокойно вкатываться в новый сезон, никуда не торопясь, понимая, что тише едешь - дальше будешь. И понимать, что большинство автолюбителей в зеркала не смотрят и его не видят. Это появляется, когда действительно на дороги массово начинают выезжать мотоциклисты. Вот тогда автолюбители уже переходят на летний формат езды, понимая, что надо поглядывают в зеркала. А зимой ты в пробке стоишь, зачем в них смотреть? Что в них нового можно увидеть? А автолюбителям все-таки можно дать совет уже приглядываться все-таки к тому, что на дорогах не только автомобили, и в пробках есть и другие транспортные средства, которые иногда оказываются и не в ряду», — резюмировал Ломанов.

