Кадыров впервые появился на публике после слухов о заражении коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне сообщений о его госпитализации с COVID-19 заявил, что лично провел заседание республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Информацию об этом он разместил в своем Telegram-канале, сопроводив пост фотографией с мероприятия.

«На первом после праздничных выходных совещании оперштаба заслушал доклады ответственных лиц. В целом ситуация в больницах, а также в сфере экономики региона стабильна», - написал Кадыров. По его словам, республика уже получила достаточно полезных знаний и навыков в плане противодействия распространению коронавируса нового типа. Лидер Чечни выразил уверенность, что эпидемическая ситуация в регионе и в целом по России вскоре изменится в лучшую сторону.

Ранее появились сообщения, что Кадыров госпитализирован в одну из московских клиник с воспалением лёгких, у него якобы подозревали коронавирус, однако официально эта информация не была ни подтверждена, ни опровергнута. Председатель республиканского парламента Магомед Даудов назвал такого рода сообщения «сплетнями».

