Кадыров заявил, что ему присвоили звание генерал-полковника

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что ему было присвоено звание генерал-полковника.

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По его словам, об этом ему лично сообщил президент РФ Владимир Путин, который подписал соответствующий указ.

«Я безмерно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом», - написал он.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что наградил Кадырова звездой Героя ДНР, которая является высшей наградой республики, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ПутинЧечняРамзан Кадыров
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