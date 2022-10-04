Кадыров анонсировал массовые мероприятия в Чечне в честь юбилея Путина
Массовые мероприятия планируются в Чечне ко дню рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Как отметил политик, он обсудил с членами оргкомитета ход подготовки празднования юбилея российского лидера. Владимир Путин 7 октября отметит свое 70-летие.
«В этот день мы откроем Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункциональный комплекс "Минутка". Также состоятся скачки, посвященные 70-летнему юбилею Президента РФ, мото- и велопробег, чемпионат и кубок России по кольцевым гонкам, презентация проекта строительства Правительственного комплекса и другие мероприятия», — написал Кадыров в Telegram.
Глава Чечни отметил, что всем народам РФ «очень повезло с президентом»: глава государства — патриот номер один и переживает за Родину, как никто другой.
«Именно поэтому, отмечая 70-летие нашего президента, мы показываем всему миру, как мы его ценим, как он нам дорог, что мы готовы идти за ним до победного конца!» — добавил Кадыров.
Ранее глава Чеченской республики рассказал, что обогнал президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера КНДР Ким Чен Ына по числу введенных против него санкций. По словам Кадырова, начиная с 2011 года, против него ввели как минимум 70 ограничений, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+21 687 / сут.
Умерли
388 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+45 437 / сут.
- Росгвардия ликвидировала диверсантов в Херсонской области
- МВД задержало владельцев публиковавших фейки о бизнесменах Telegram-каналов
- Источник опроверг просьбу Турции об отсрочке платежей за российский газ
- В Совфеде заявили, что Украина «воюет за независимость США»
- Мобилизацию в РФ предложили считать форс-мажором при госконтрактах
- Кадыров анонсировал массовые мероприятия в Чечне в честь юбилея Путина
- Сеть H&M приступила к закрытию своих магазинов в России
- Совфед единогласно ратифицировал договоры о новых субъектах в составе РФ
- Минобороны показало кадры удара артиллерии ВДВ по технике ВСУ
- Новая «метла»: Расчёт платы за вывоз мусора в РФ хотят изменить
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru