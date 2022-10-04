Кадыров анонсировал массовые мероприятия в Чечне в честь юбилея Путина

Как отметил политик, он обсудил с членами оргкомитета ход подготовки празднования юбилея российского лидера. Владимир Путин 7 октября отметит свое 70-летие.

«В этот день мы откроем Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункциональный комплекс "Минутка". Также состоятся скачки, посвященные 70-летнему юбилею Президента РФ, мото- и велопробег, чемпионат и кубок России по кольцевым гонкам, презентация проекта строительства Правительственного комплекса и другие мероприятия», — написал Кадыров в Telegram.

Глава Чечни отметил, что всем народам РФ «очень повезло с президентом»: глава государства — патриот номер один и переживает за Родину, как никто другой.

«Именно поэтому, отмечая 70-летие нашего президента, мы показываем всему миру, как мы его ценим, как он нам дорог, что мы готовы идти за ним до победного конца!» — добавил Кадыров.

Ранее глава Чеченской республики рассказал, что обогнал президента Белоруссии Александра Лукашенко и лидера КНДР Ким Чен Ына по числу введенных против него санкций. По словам Кадырова, начиная с 2011 года, против него ввели как минимум 70 ограничений, пишет Ura.ru.

