Кадыров заявил, что его сын сочтет за честь наказание за избиение Журавеля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его 16-летний сын Адам «счел бы за честь» наказание за избиение волгоградца Никиты Журавеля, сжегшего Коран.

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Кадыров отметил, что считает поступок сына правильным. По словам политика, он думал, что Адама накажут.

«Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?», - сказал глава республики в ходе прямой линии с жителями региона.

Кадыров 25 сентября опубликовал видео с избиением Журавеля. Глава Чечни одобрил поступок отпрыска и назвал его героем всех мусульман, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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