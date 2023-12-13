Кадыров заявил, что его сын сочтет за честь наказание за избиение Журавеля
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его 16-летний сын Адам «счел бы за честь» наказание за избиение волгоградца Никиты Журавеля, сжегшего Коран.
Кадыров отметил, что считает поступок сына правильным. По словам политика, он думал, что Адама накажут.
«Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?», - сказал глава республики в ходе прямой линии с жителями региона.
Кадыров 25 сентября опубликовал видео с избиением Журавеля. Глава Чечни одобрил поступок отпрыска и назвал его героем всех мусульман, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru