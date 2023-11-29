Сына Кадырова назначили куратором батальона имени Шейха Мансура

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров назначен куратором батальона имени Шейха Мансура, который входит в состав Министерства обороны России, сообщил в Telegram депутат Госдумы Адам Делимханов.

Адаму Кадырову вручили седьмую награду

Молодой человек был представлен личному составу батальона. Как отметил депутат, назначение стало «закономерным результатом значительных заслуг Адама».

Ранее начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, сына руководителя республики Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая Доблесть России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров

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