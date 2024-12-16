Путин анонсировал серийный выпуск «Орешника»
Россия будет поддерживать свой ядерный потенциал, а также развивать нестратегические ядерные силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, он указал, что в ближайшее время начнется серийное производство баллистических ракет средней дальности «Орешник».
«В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников», - сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что достаточное количество систем «Орешник» «ставит на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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