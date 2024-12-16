Путин анонсировал серийный выпуск «Орешника»

Россия будет поддерживать свой ядерный потенциал, а также развивать нестратегические ядерные силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что Россия снимет ограничения по РСМД, если США развернут системы

Выступая на расширенной коллегии Минобороны РФ, он указал, что в ближайшее время начнется серийное производство баллистических ракет средней дальности «Орешник».

«В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что достаточное количество систем «Орешник» «ставит на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: портал объясняем.рф
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