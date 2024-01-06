Кадыров назвал «толстым троллингом» заявление о снятии санкций с семьи
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предложение об обмене пленных бойцов ВСУ на снятие санкций с членов семьи политика было троллингом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров сообщил, что готов обменять 20 пленных в обмен на снятие санкций с матери, супруги и детей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Политик передал список находящемуся в Чечне военному эксперту, экс-инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотту Риттеру.
По словам главы республики, он сделал такое заявление, чтобы «показать истинное лицо» политиков США. Кадыров подчеркнул, что Соединенные Штаты, очевидно, не согласились бы на предложенные условия.
«Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить», — написал политик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru