Кадыров рекомендовал недовольным уезжать из России

Глава Чечни Рамзан Кадыров снова назвал себя «пехотинцем Путина».

Это заявление он сделал в ходе совещания оперативного штаба по коронавирусу, эфир которого транслировался в его Instagram-аккаунте.



«Конечно, любое решение президента страны я одним из первых выполню беспрекословно. Я пехотинец Путина», - заявил глава Чечни.



Кадыров также заявил, что религия обязывает его защищать свое государство и призвал тех, кто им недоволен — уезжать из страны, если им не нравится там жить.

