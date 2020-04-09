Кадыров рекомендовал недовольным уезжать из России
9 апреля 202019:24
Глава Чечни Рамзан Кадыров снова назвал себя «пехотинцем Путина».
Это заявление он сделал в ходе совещания оперативного штаба по коронавирусу, эфир которого транслировался в его Instagram-аккаунте.
«Конечно, любое решение президента страны я одним из первых выполню беспрекословно. Я пехотинец Путина», - заявил глава Чечни.
Кадыров также заявил, что религия обязывает его защищать свое государство и призвал тех, кто им недоволен — уезжать из страны, если им не нравится там жить.
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