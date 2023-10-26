Кадыров сообщил о создании нового батальона в структуре Росгвардии

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о создании в структуре Росгвардии нового подразделения. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

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Батальон будет носить имя чеченского полководца XIX века Байсангура Беноевского. Подразделение будет состоять из 300 бойцов под командованием Бекхана Чалаева.

«Уверен, новый батальон станет одним из самых эффективных и элитных в системе Росгвардии», - отметил Кадыров.

На этой неделе глава Чечни объявил о формировании в составе Министерства обороны РФ батальона имени Шейха Мансура. Командиром стал Руслан Геремеев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РосгвардияЧечняРамзан Кадыров

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