Кадыров сообщил о создании нового батальона в структуре Росгвардии
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о создании в структуре Росгвардии нового подразделения. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Батальон будет носить имя чеченского полководца XIX века Байсангура Беноевского. Подразделение будет состоять из 300 бойцов под командованием Бекхана Чалаева.
«Уверен, новый батальон станет одним из самых эффективных и элитных в системе Росгвардии», - отметил Кадыров.
На этой неделе глава Чечни объявил о формировании в составе Министерства обороны РФ батальона имени Шейха Мансура. Командиром стал Руслан Геремеев, передает «Радиоточка НСН».
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